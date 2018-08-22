Antalya’da hemen yanı başındaki üst geçidi kullanmayan yaya, üst geçidin altından yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün sabah 08.30’da Muratpaşa ilçesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre,cadde üzerindeki üst geçidin altından karşıdan karşıya geçmek isteyen 50 yaşlarındaki kişiye yoldan geçmekte olan bir araç çaptı.
Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 10 metre savrulan adam, kanlar içerisinde yerde kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri, yayanın öldüğünü tespit etti.
Kaza sonrası sürücü İbrahim İ. Polis tarafından gözaltına alınırken, üzerinden kimlik çıkmadığı belirtilen yaya, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.