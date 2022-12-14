Kılıçdaroğlu: Adalet Bakanlığı'na gitmeseydik Erdoğan konuşmayacaktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğraması olayıyla ilgili Adalet Bakanlığı'na yürümesine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Yürüyüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekete geçmesi için yaptıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Adalet Bakanlığı'na gitmeseydik, Erdoğan konuşmayacaktı" dedi. CHP lideri, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili de yeni açıklamalar yaptı.

Kılıçdaroğlu: Adalet Bakanlığı'na gitmeseydik Erdoğan konuşmayacaktı

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Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı'na yürüdü

Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı'na yürüdü

Genel Başkanı , 6 yaşındaki bir çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz kalmasıyla ilgili Adalet Bakanlığı'na yürümesine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

''ADALET BAKANLIĞI'NA YÜRÜMESEK, ERDOĞAN KONUŞMAZDI''

Amacının Cumhurbaşkanı 'ın konuyla ilgili harekete geçmesini sağlamak olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Çıkıp, Adalet Bakanlığı’na gitmeseydik, Erdoğan konuşmayacaktı. Niye konuşmuyor? Kendisine yönelik en ufak bir eleştiri için savcıları, hakimleri harekete geçiren; kendi avukatlarını harekete geçiren Sayın Erdoğan, bu olayda neden kimseyi harekete geçirmiyor? Neden? Çıkıp söylesin."

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ADAYLIK KONUSU

Gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na iktidarın "Adayınızı açıklayın" çağrısı da soruldu.

Bu çağrıyı çok yadırgadığını belirten Kılıçdaroğlu, adayın değil sistemin önemli olduğunu söyledi.

CHP lideri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanlığı adaylıklarına yönelik de önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, ''6 liderin olduğu masada bu konu hiç tartışılmadı. Kişi bazına hiç indirgenmedi. İki belediye başkanımız da bulundukları görevleri başarı ile yürütüyorlar. Başarı ile sürdürmelerini istiyorum'' dedi.

CHP'DEN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ

Yeni yılda uygulanacak asgari ücrete ilişkin beklentilerini de açıklayan Kılıçdaroğlu, asgari ücretin 10 bin 128 lira olması gerektiğini söyledi.

HÜKÜMETE EYT ELEŞTİRİSİ

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda da iktidarı eleştiren Kılıçdaroğlu, çalışmayı yapan bakanlıkların birbirlerinden haberi olmadığını söyledi.

CHP lideri, ''Nasıl bir çözüm üretecekler biz de merak ediyoruz" ifadesini kullandı.

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