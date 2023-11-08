Kılıçdaroğlu neden çekilmedi? | "Bir tweet atıldı ağrıma çok gitti"

"TALİMATLA YAPIYORMUŞUM GİBİ..."

Kılıçdaroğlu, "Fakat daha genel kurul salonuna gitmeden bir Twitter hesabından farklı bir dille 'sanki bunu bir talimatla yapıyormuşum' gibi tweet atıldı." dedi.



Bu tweet hesabının Ekrem Bey'e yakın olduğunun ifade edilmesinden sonra "Bu tweet çok ağırıma gitti." açıklamasını yapan Kılıçdaroğlu sürecin ardından bir depremzede muhtarın ağlayarak yanına geldiğini anlattı.



"Adaylıktan çekilirsen ben de çocuklarım da hakkımızı helal etmiyoruz." dediğini de söyleyen eski CHP lideri, iki olayın kararlarında etkili olduğunu belirtti.