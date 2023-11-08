Kılıçdaroğlu neden çekilmedi? | "Bir tweet atıldı ağrıma çok gitti"

CHP'nin 38. Olağan Kongresi sona erdi, yeni genel başkan Özgür Özel oldu.
Kurultayın ardından Gazeteci Saygı Öztürk'e konuşan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık için yapılan seçimin ikinci turunda adaylıktan neden çekilmediğini anlattı.
Kılıçdaroğlu ilk turun ardından diivan başkanlığı yapan Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü aktarırken "Özgür Beyi çağırın, ben elini kaldırayım." dediğini ifade etti.
"TALİMATLA YAPIYORMUŞUM GİBİ..."
Kılıçdaroğlu, "Fakat daha genel kurul salonuna gitmeden bir Twitter hesabından farklı bir dille 'sanki bunu bir talimatla yapıyormuşum' gibi tweet atıldı." dedi.
Bu tweet hesabının Ekrem Bey'e yakın olduğunun ifade edilmesinden sonra "Bu tweet çok ağırıma gitti." açıklamasını yapan Kılıçdaroğlu sürecin ardından bir depremzede muhtarın ağlayarak yanına geldiğini anlattı.
"Adaylıktan çekilirsen ben de çocuklarım da hakkımızı helal etmiyoruz." dediğini de söyleyen eski CHP lideri, iki olayın kararlarında etkili olduğunu belirtti.
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