Kılıçdaroğlu'ndan kurultay sonrası açıklama

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sonrası yaptığı açıklamada "Moralim gayet iyi. Türkiye'de demokrasinin işlediği tek kurum CHP'dir.'' dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan kurultay sonrası açıklama
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, hafta sonu gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda, Özgür Özel'in 'nin 8. Genel Başkanı seçilmesinin ardından bir açıklama yaptı.

''MORALİM GAYET İYİ''

Moralinin gayet iyi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, '''de demokrasinin işlediği tek kurum CHP'dir.'' dedi.

''TÜM KURUMLARIN CHP'DEKİ DEMOKRASİYİ ÖRNEK ALMASI GEREKİR''

TV100'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, ''Ziyarete gelen dostlarımız ve partililerimizle görüştük, süreci değerlendirdik. Tüm kurumların CHP’deki demokrasiyi örnek alması gerekir. Kurultayda çeşitli tartışmaların olması doğaldır. Ancak bunlar artık geride kalmıştır." ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu, ''Başta genel başkanımız Özgür Özel olmak üzere göreve yeni seçilen tüm arkadaşlarımızın başarılı olmasını temenni ediyorum.'' diye konuştu.

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