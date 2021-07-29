Kılıçdaroğlu: Bu konuda hepimiz tek yüreğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akdeniz bölgesinde çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Son olarak Marmaris'ten yangın haberi geldiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bu bir sabotaj mı, devlet bunu mutlaka tespit edecektir" dedi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ormanlarımızın, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, ormanlarda yaşayan canlıların hesabı sorulur. Bu konuda hepimiz biriz; tek yüreğiz. Bu böyle bilinsin!"