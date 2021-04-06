Kılıçdaroğlu'dan emekli amirallerin bildirisine ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Konuşmasında 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye değinen Kılıçdaroğlu, "Ne darbesi, darbe yok, amaç gündem değiştirmek" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Emekli askerlerin darbe yaptığı nerede görülmüş" ifadelerini kullandı.

CHP liderinin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



"Sağlık çalışanları 24 saat çalışıyor. Pandemi ile mücadele ederken hayatlarını kaybediyorlar. Hayat kurtarmak için hayatını kaybedenlerin elleri öpülmez mi? Meslek hastalığı olsun dediler, yapmıyorlar. Neden yapmıyorsunuz, vicdan yok mu sizde? Bu ülkeyi yöneten kim, söz sahibi olan kim?

Tuttular Karadeniz'den başladılar, kongreler yaptılar. Defalarca söyledik bunlar yanlış diye. CHP kurultayında sosyal emsafe korundu, AK Parti kurultayında korunmadı. Hangisi vatandaşlara daha iyi örnek oldu? Hiçbir vatandaşımızın hayatını tehlikeye atmadık. Şimdi söyleyin bakalım, kim bu ülkeyi daha iyi yönetir?

Bir de Bilim Kurulu var. Kendinize Bilim Kurulu demeyin. Ne dedikleri belli değil. Nasıl yönetiliyor bu ülke. Bilim Kurulu var, hikaye tamamen. Orada oturanların hiçbirisinin bilimle ilgisi yok. Senin koyduğun kurallara siyasi iktidar uymazsa çekileceksin oradan. Beni burada sadece göstermelik olarak tutamazsınız demeleri lazım.

Ülkücü kardeşlerimi ayırıyorum ama Bahçeli, bütün bu yoksulluğun değirmenine su taşıyan kişidir."