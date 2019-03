CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ham kürkte ÖTV'nin sıfırlanmasını "Kürkte vergi niye sıfırlanır Allah aşkına? Kefende vergi var, portakalda vergi var, domateste vergi var, her şeyde vergi ama kürkte vergi sıfırlandı?" sözleriyle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, yeniden aday gösterilen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in, Belediye Sergi ve Konferans Salonu'nda düzenlediği seçim toplantısına katıldı.



Kılıçdaroğlu burada yaptığı konusşmasında Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 89'uncu yılı dolayısıyla özellikle Burdur'da olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, iktidar partisi belediyeleri ile aralarında önemli farklılıklar olduğunu söyledi.



"BEN OLMASAN KONUŞACAK BİR ŞEY KALMAYACAK"



Kılıçdaroğlu, "Bizim belediye başkanlarımız her yerde ne yaptıklarını ve ne yapacaklarını anlatırlar. İlk sözü biz onlara veriyoruz, o kentle ilgili ne düşünüyorlar, neyi hedefliyorlar vatandaşın bilmesi lazım. Onlarda ise bir kişi çıkıyor, o konuşuyor. Dilinde de hep ben ve Cumhuriyet Halk Partisi var. Bereket versin ki ben varım, yoksa konuşacak bir şey kalmayacak" diye konuştu.



"BİZİM BAŞKANLAR HESAP VERİRLER"



Bir kenti yönetirken mutlu ve huzurlu insanlar olmasını istediklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, Burdur'un bir Avrupa kentine dönüştüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bir Avrupa kentine girer gibi, tertemiz bir kent gördüm. Belediye başkanımız çalışmış. Takdir sizin, sizler karar vereceksiniz. Hangi partiden olursa olsun 31 Mart'ta vatandaşlarımdan bir şey istiyorum. Bu hizmetleri görüyorsanız, elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Bir belediye başkanı harcadığı her kuruşun hesabını vatandaşa vermeli. Siz hiç iktidar partisinden belediye başkanının çıkıp, 'hesap vereceğim' dediğini duydunuz mu? Niye hesap vermiyorlar? Malum, biliyorsunuz. Hesap vermek vatandaşla belediye arasındaki güveni yükseltir. Belediye başkanı parayı harcarken hesabını verecek. O zaman belediye başkanı kul hakkı yememiş olur. Hesabını vermenin onurunu yaşar. Siyaset halka adanmışlıktır. Bizim siyaset anlayışımız budur. Belediye başkanlarımız her kuruşun hesabını verir" dedi.



"BELEDİYE BAŞKANI MUHTARLA ÇALIŞMALI"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, belediye başkanlarının bedava su vereceği sözüne karşılık 'Kimin parasını harcıyorsun' dediğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:



"Milletin parasını millet için harcıyor, vatandaşa ucuz vereceğiz, ona isyan ediyorlar. Varlık kuyrukları oluştu. Domates, soğan, biber, patates kuyruğu. Bu milletin aklına geçmek haddine mi? Türkiye bir yangın yeri ekonomik açıdan, işsizlik, yoksulluk var. Hanelerde huzursuzluk var. Bütün sorunları bir şekilde kavgasız çözmemiz lazım. Halkın desteğiyle çözmemiz lazım. Beraber oturup, çözmemiz lazım. Bir mahalle ile karar alacaksanız, muhtarı mutlaka dinleyeceksiniz. Belediye başkanı ve muhtar işbirliği halinde yönetim yapacak, yönetim. Muhtarı mahalleli seçiyor, belediye başkanını daha geniş bir kitle seçiyor. El ele verecekler hizmeti daha iyi götürecekler."



"BELEDİYE BAŞKANLARINA UYARI"



Belediye başkanlarından bazı istekleri olduğunu bildiren Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı seçildiğiniz andan itibaren size oy versin vermesin bütün vatandaşlara eşit hizmet götüreceksiniz. Ayrımcılık yapmayacaksınız. AK Partili kardeşlerime sesleniyorum; İyi bir hizmet alıyorsan, güzel yatırımlar yapıyorsa, sen de sandığa giderken, eline vicdanına koyacaksın, Orkun başkana oyunu vereceksin. Diğer siyasi partili kardeşlerim de, bir belediye başkanı üretiyorsa, harcamaların hesabını veriyorsa ona destek olmanız lazım. Bunları yapmak zorundayız, yaptığımız zaman başarılı oluruz" dedi.



"MUSLUĞU AÇARKEN BEŞ ÇEŞİT VERGİ"



Türkiye'nin ekonomik krizin ortasında olduğunu öne süren Kemal Kılıçdaroğlu, her yerde kriz varken sadece sarayda kriz olmadığını savundu. Sarayda kriz olmadığı için 'Türkiye'de kriz yok' denildiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:<br />

"Yazlık, kışlık uçan sarayların var, yetmiyor mu? Kırsalda yaşayan çiftçinin derdini biliyorum. Sarayda oturanlar halkın derdini bilemezler. Üçbin kişilik koruma ordusuyla gezenler, halkla biraraya gelemezler. Her yerde perişanlık var, büyük paralar ödeniyor. Hanımlar musluğu açarken beş çeşit vergi ödüyorsunuz. Elektrikte dört çeşit vergi ödüyorsunuz. Son 16 yılda Londra'da bir avuç tefeciye ödenen faiz 149 milyar dolar. Yanlış, dış politikalar nedeniyle Suriyelilere ödenen para, 35 milyar dolar. Peki çiftçiye neden ödenmiyor? Nedir bu yoksulluk? Peki kim ödüyor bu 35 milyar doları? Sizler ödüyorsunuz. Seçimde ya saraydan ya da halktan yana oy kullanacağız. Benim gönlüm halktan yana oy kullanmakta."



"KÜRKTE VERGİ NEDEN KALDIRILDI"



Vatandaşın vergi yükü altında ezildiğini belirten CHP Lideri, "Erkeklere bir müjde vereyim. Kürkte vergi sıfırlandı. Bu salondan çıktıktan sonra hanımlara birer kürk alacaksınız. Kürkte vergi niye sıfırlanır Allah aşkına. Kefende vergi var, portakalda vergi var, domateste vergi var, her şeyde vergi ama kürkte vergi sıfırlandı" dedi.



BAŞKAN ADAYI PROJELERİNİ AÇIKLADI



Halen Burdur Belediye Başkanı olan ve yeniden aday gösterilen Ali Orkun Ercengiz de iftiralara her yerde cevap vermeye hazır olduğunu belirterek, halka hesap vereceğini söyledi. 5 yılda 40 milyonluk borç ödediklerini dile getiren Ercengiz, korumaya ihtiyaç duymadığını, halkın içinde olduğunu kaydetti. Burdur halkının yüzünü yere düşürmediğini dile getiren Ercengiz, Burdur'u çağdaş ve sağlıklı bir kent yapacaklarını aktardı. Yeni dönemde bazı projelerinden örnekler veren Ercengiz, "Otopark sorununu çözeceğiz. Mehmet Akif Üniversitesi ile kent merkezi arasında raylı ulaşım sistemi oluşturulacak. İçme suyu arıtma tesisi tamamlanacak. Yeşil alanları artıracağız. Çocuk parklarımızı güvenli hale getireceğiz" dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun salondan çıkışı sırasında bir vatandaş görüşmek istediğini belirterek, Kılıçdaroğlu'nun bindiği araca yöneldi. Polis ekipleri, vatandaşı güçlükle uzaklaştırdı.