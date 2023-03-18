Kılıçdaroğlu'ndan 18 Mart mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu'ndan 18 Mart mesajı
Çanakkale Destanı'nın 108. yılı
Çanakkale Destanı'nın 108. yılı Haberi Görüntüle

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı , 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Özgürlük ve bağımsızlığımızın büyük destanı 'mizin 108. yılı kutlu olsun. Bu emsalsiz destanı yaratan başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, Çanakkale Deniz Zaferi'nin anlam ve önemini içeren video da yer aldı.

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