Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan-Sisi görüşmesine tepki

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı.

Kılıçdaroğlu konuşmasında iç ve dış siyasi gelişmeleri değerlendirdi. CHP Lideri, Taksim'deki bombalı saldırı konusunda İçişleri Bakın Süleyman Soylu'yu sert bir dille suçladı. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Güvenlik güçlerine teşekkür ediyoruz hemen yakalandılar ama asıl sorulması gereken soruyu daha sormadık. Bu terörist sınırdan nasıl geçti? Kim geçirdi onu sınırdan? O bölgede sürekli alan çalışması yapıldığı yazılıp söyleniyor. Nasıl oluyor da TC devletinin sınırları yol geçen hanına dönüyor? Siz bu soruyu kendinize sormaz ve gerekli önlemleri almazsanız teröristlere kapıyı aralamış olursunuz. Daha pek çok uyuyan hücrenin olduğu yazılıyor çiziliyor. Teröristler aramızda geziyor. Ayakkabı numarasına kadar biliyorsanız bu nasıl oluyor arkadaş? Önlem alacaksınız kardeşim! Siz önlem aldınız da biz karşı mı çıktık? Bu belaya karşı ciddi önlemler alın diyoruz.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

''Terör kimden, nereden gelirse gelsin hepimizin bu duruma karşı çıkmamız gerekiyor. Biz parti olarak her terör olayından sonra çekişme olmasın istiyoruz. Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıda insanlar hayatını kaybetti.Güvenlik güçlerine teşekkür ediyoruz. Hemen teröristleri yakaladı. Ama sorulması gerekeni sormadık. Bu teröristler sınırdan nasıl geçiyor? Teröre oy devşirme gözüyle bakarsanız bu olayı çözemezsiniz. Uyuşturucu teröristleri de var aramızda. Yüzbinlerce gencimizi zehirliyor, teröristlerden ne farkı var? Tonlarca uyuşturucu bu ülkeye nasıl giriyor? Devleti yöneten birisi uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirir mi? ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki mafya liderlerinin hesaplaştığı bir ülkeye döndü. Terör dediğiniz bir tane değil. Türkiye'yi zehirliyorlar. Her birimizin sorumluluğu var. Devleti yönetenlerin sorumluluğu var bu konuda. Akılcı politikalar üretmek zorundayız. Son 20 yıla bakın, akılcı politikalar üretilmedi.

ERDOĞAN-SİSİ GÖRÜŞMESİ

Maden faciası gibi olaylarda hesap sorulmadığını savunun CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da Mısır Devlet Başkanı Sisi ile görüşmesini de yorumladı:



"Kısaca dış politikaya da değineyim. 2012'de şunu söylemişim dış politika iç politikadan farklıdır boğazınızdaki dokuz boğumu unutmayacaksınız lafı söylerken düşüneceksiniz çünkü dış politika ülkenin tarihinde iz bırakan politikadır': demiştim. Ve Cezayir örneğini vermiştim. Cezayir bağımsızlığını ilan ettiğindeTürkiye BM'de çekimser kalmıştı. bağımsız devlet olarak tanımamışlardı. bize kırgınlar, derin izler bıraktı ta ki Rahmetli Özel gidip özür dileyene kadar. O nedenle konuşurken 9 boğumu unutmayacaksınız. 2016'da söylemişim, 'dış politika milli olmak zorundadır. İç politikadaki gibi esip gürleyemezsiniz, daha dikkatli konuşacaksınız' demişim. Ve 2022 mayıs ayında 'CHP'nin felsefesinde dış politika milli olmak zorundadır. Dış politikada iktidar muhalefet yoktur' demişim. Ama Erdoğan dış politika bunların tam tersini yaptı. Bu dış politika dış politika değildir. kişiye endeksli dış politika olmaz. dış politikada yanlış yaparsanız hamaset yaparsanız size bir gün bunun gereğini yaparlar ve siz onların önünde diz çökmek zorunda kalırsınız. Erdoğan, Mısır devlet başkanı için ' uluslararası platformlarda sadece Sisi'yi cumhurbaşkanı olarak kabul etmediğimiz söyledim. Benim için Mursi'dir. BM'de onunla aynı masaya oturursam kendimi inkar ederim.' Ne oldu Allah aşkına? Erdoğan'ın benim zoruma giden tarafı TC devletini temsil etmesidir. Ne demektir tükürdüğünü yalamak... Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Bütün dünya gülüyor. Türkiye'nin itibarı böyle sarsılmamalı!

''3 ARALIK'I BEKLEYİN''

Kılıçdaroğlu ABD ve İngiltere ziyaretlerini de hatırlatarak 3 Aralık'a işaret etti; "Emin olun çok güzel şeyler açıklayacağız. Belli aralıklarla bir krize giren bir Türkiye değil, sonsuza kadar krizi bitirecek biz vizyon açıklayacağız. Sonsuza kadar bu krizleri bitirmemiz lazım. Siyaset kurumu da bunun gereğini yapmalı. O nedenle gittim. Vizyonumuz hazır 3 aralık. Ekiplerimiz, yatırımcılar hazır, taze para da hazır. Türkiye’yi bu beladan sonuna kadar kurtaracağız. Geliyor gelmekte olan" sözlerini kaydetti.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"ABD’ye, İngiltere’ye gittim. Havuz medyası fırsatlar aradılar nasıl karalarız diye. Uğraştılar, didindiler bir kara propaganda mekanizması oluşturdular. Onlar ne yapabiliriz, nasıl gölgeleyebiliriz anlayışı içindeydiler. Bizim partililer de merak etti genel başkanımız niye gitti diye. Onların yaptığı korkudan, bizim yaptığımız meraktandı. 3 Aralık’a kadar sabredin. Türkiye’nin tarihine şöyle bir bakın. Ortalama 7 yılda bir kriz olur. Bazen çok derin ve bu krizlerden bir avuç insan çok faydalanır''

CHP liderinin açıklamalarında öne çıkan mesajlar şöyle:

- "Sağdan soluna kadar bütün vatandaşlarıma saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Biz beraber olmaktan yanayız. Birlikte olmak, birlikte çalışmak, birlikte düşünmekten, beraberlikten yanayız. Ayrışmanın hiç kimseye bir faydası yok. Huzur içinde yaşamak istiyorsanız, kimsenin yaşam tarzını siyasete malzeme etmek istemiyorsanız çok açık ve net söylüyorum oyunuzu bize vereceksiniz. Bu ülkede barışın, huzurun adresi biziz. Kavgayı değil kucaklaşmayı savunan biziz."

- "Siyasetin kör kuyusuna ülkeyi sokamazsınız. Siyasetin kör kuyusuna soktuğunuz andan itibaren aynı toplumu bir kavga ortamına ittiğiniz zaman huzur bırakmazsınız. İnsanların farklı düşünceleri olabilir. İstişare dediğimiz kavramın temelinde de bu yatar zaten. boşuna mı demiş atalarımız akıl akıldan üstündür diye. Oturalım konuşalım ama konuşamayan, dertleşemeyen bir Türkiye var. Türkiye’yi buradan çıkartmak zorundayız. Geçmişte iktidar veya MHP’ye oy vermiş kardeşlerim olabilir. O kardeşlerime bir şey diyorum, Türkiye’nin bu gidişinden memnun değilseniz, sandığa gittiğinizde oyunuzun rengini değiştirmek zorundasınız. Kendiniz için değil, evlatlarınız için, Türkiye için değiştirmek zorundasınız."