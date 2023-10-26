Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na kurultay divan başkanlığı önerisi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'da bir araya geldi.

Çankaya Ahlatlıbel tesislerinde gerçekleşen görüşmede kulislere yansıyan bilgilere göre; Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na kurultayda divan başkanı olması önerisi götürdü.

KURULTAY DİVAN BAŞKANLIĞI



Genel Merkez kaynakları, divan başkanlığına her iki tarafın da üzerinde anlaşacağı bir isim getirmek istendiğini belirtmişlerdi.

Bu öneriye İmamoğlu’nun sıcak baktığı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından İmamoğlu Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 14.30'da İstanbul'a geldi.

Basın mensuplarının görüşme ile ilgili sorusu üzerine İmamoğlu, "Daha sonra açıklama yapacağız." dedi. İmamoğlu açıklamanın ardından makam aracıyla İstanbul Havalimanı VIP Terminalinden ayrıldı.