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Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na kurultay divan başkanlığı önerisi

4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak kurultay öncesi Ankara’da dikkat çeken bir görüşme var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun kurultay divan başkanlığı teklifi götürdüğü İmamoğlu'nun ise bu öneriye sıcak baktığını öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na kurultay divan başkanlığı önerisi
CHP'de kritik kurultaya geri sayım | Kılıçdaroğlu iki başkanla görüşecek

CHP'de kritik kurultaya geri sayım | Kılıçdaroğlu iki başkanla görüşecek

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lideri ile İBB Başkanı Ankara'da bir araya geldi.

Çankaya Ahlatlıbel tesislerinde gerçekleşen görüşmede kulislere yansıyan bilgilere göre; Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na kurultayda divan başkanı olması önerisi götürdü.

KURULTAY DİVAN BAŞKANLIĞI

Genel Merkez kaynakları, divan başkanlığına her iki tarafın da üzerinde anlaşacağı bir isim getirmek istendiğini belirtmişlerdi.

Bu öneriye İmamoğlu’nun sıcak baktığı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından İmamoğlu Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 14.30'da İstanbul'a geldi.

Basın mensuplarının görüşme ile ilgili sorusu üzerine İmamoğlu, "Daha sonra açıklama yapacağız." dedi. İmamoğlu açıklamanın ardından makam aracıyla İstanbul Havalimanı VIP Terminalinden ayrıldı.

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