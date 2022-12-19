Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na "TBMM" daveti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın CHP'nin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yarın Meclis'te düzenlenecek CHP Grup Toplantısı'na davet etti.

Daveti kabul eden İmamoğlu, saat 13.30'da gerçekleştirilecek toplantıda yer alacak.

Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmişti.



Kararın ardından, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Almanya ziyaretini iptal ederek İstanbul'a geçmiş, Saraçhane'de İmamoğlu ile bir araya gelmişti.