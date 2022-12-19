Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na "TBMM" daveti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu partisinin TBMM Grup Toplantısı'na çağırdı. Daveti kabul eden İmamoğlu yarın 13.30'da Meclis'te olacak.

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na "TBMM" daveti

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , yarın 'nin Grup Toplantısı'na katılacak.

Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı , İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yarın Meclis'te düzenlenecek CHP Grup Toplantısı'na davet etti.

Daveti kabul eden İmamoğlu, saat 13.30'da gerçekleştirilecek toplantıda yer alacak.

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na "TBMM" daveti - 1

Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmişti.

Kararın ardından, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Almanya ziyaretini iptal ederek İstanbul'a geçmiş, Saraçhane'de İmamoğlu ile bir araya gelmişti.

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