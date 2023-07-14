Kılıçdaroğlu'ndan "Jahrein"e 200 bin liralık manevi tazminat davası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Jahrein" adlı sosyal medya kullanıcısı Ahmet Sonuç'a 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Kılıçdaroğlu'ndan "Jahrein"e 200 bin liralık manevi tazminat davası
Jahrein (Ahmet Sonuç) kimdir, kaç yaşında?

Jahrein (Ahmet Sonuç) kimdir, kaç yaşında?

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CHP lideri , "Jahrein" adlı sosyal medya kullanıcısı Ahmet Sonuç'a davası açtı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından Ankara nöbetçi asliye hukuk mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, Sonuç'un 4 Temmuz 2023'te sosyal medya hesabındaki ifadelere yer verildi.

Sonuç'un Kılıçdaroğlu hakkındaki ifadelerinin hakaret unsuru taşıdığı ve eleştiri kapsamında görülemeyeceği savunulan dilekçede, Sonuç'un Kılıçdaroğlu'na hakaret ve iftira kapsamlı paylaşımlarda bulunmayı alışkanlık haline getirdiği belirtildi.

Dilekçede, söz konusu paylaşımlar nedeniyle Sonuç'un Kılıçdaroğlu'na 200 bin liralık manevi tazminat ödemesi talep edildi.

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