Kılıçdaroğlu'ndan "Jahrein"e 200 bin liralık manevi tazminat davası

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Jahrein" adlı sosyal medya kullanıcısı Ahmet Sonuç'a tazminat davası açtı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından Ankara nöbetçi asliye hukuk mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, Sonuç'un 4 Temmuz 2023'te sosyal medya hesabındaki ifadelere yer verildi.

Sonuç'un Kılıçdaroğlu hakkındaki ifadelerinin hakaret unsuru taşıdığı ve eleştiri kapsamında görülemeyeceği savunulan dilekçede, Sonuç'un Kılıçdaroğlu'na hakaret ve iftira kapsamlı paylaşımlarda bulunmayı alışkanlık haline getirdiği belirtildi.



Dilekçede, söz konusu paylaşımlar nedeniyle Sonuç'un Kılıçdaroğlu'na 200 bin liralık manevi tazminat ödemesi talep edildi.