Kılıçdaroğlu'ndan tweet ile mesaj

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masa liderlerinin adaylık gündemiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu Twitter hesabından "Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener." Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğluı başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim" mesajını paylaştı.
"Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener." Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın @T_Karamollaoglu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim. pic.twitter.com/IN43eOAm6H— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 2, 2023