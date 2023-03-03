Kılıçdaroğlu'ndan tweet ile mesaj

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masa liderlerinin adaylık gündemiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından "Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener." Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğluı başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim" mesajını paylaştı.