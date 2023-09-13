Kılıçdaroğlu'nun adaylık desteğine İmamoğlu'ndan yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elektrikli Otobüs tanıtım toplantısına katıldı. İmamoğlu, tanıtım toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığıyla ilgili açıklamasının sorulması üzerine İmamoğlu, şunları kaydetti:



"Bizim yerel seçim çalışmamız hiç bitmedi. Bugün de bir yerel çalışmanın aslında seçim çalışmanın içerisindeyiz. Her açılışımız, her hizmetimiz bir seçim bittiği an itibarıyla başlar. Bir sonraki seçime kadar o yerel seçim çalışması devam ediyor. Hiç hız kesmedik. Seçim gününe kadar da hız kesmeyeceğiz. Elbette ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir evladı olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yolculuğunda yola çıkıyorum. 'Bu yolculukta varım' demekle fikrimi, niyetimi açıklamıştım. Ben tabii bu söylediğim kelimeden daha fazlasını kuramam.

Partimizin, tüzüğümüzün gerekleri var. Bu yolculuğuma tabi ki sayın genel başkanımızın bir destek vermesi ve 'Adayımızdır' demesi sevindiricidir. Benim için değerli bir kanaattir, değerli bir tariftir. Bundan sonrası tabii ki partimizin kurullarının alacağı, netleşecek kararların verileceği makamlardır.

Bunların başında genel Başkanımızın bu kanaatinden sonra parti meclisi gelir. O kararlar da alındıktan sonra hani tamamen resmiyete kavuşur ve var olan yolculuğumuz resmiyetiyle emin adımlarla bir yolculuğa dönüşür. Hayırlısı olsun. Zaten dediğim gibi ilk seçimden itibaren hiç gaz kesmeden bu yerel mücadeleyi sürdürüyoruz."