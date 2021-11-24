Kılıçdaroğlu: Seçime zorlamak için elimden ne geliyorsa yapacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde olağanüstü toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu.

Türkiye'nin daha önce böyle bir ekonomik tabloyu yaşamadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Eskiden devleti yönetenler kürsüye geldiği zaman çözüm üretirlerdi ve çözümü anlatırlardı. Şimdi çözüm bırakılmış 'Nasıl kavga edeceğiz' onun arayışı içerisindeler. Böyle bir arayışa giren şahsım, hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni akılla ve mantıkla yönetmesi mümkün değildir. Devlette liyakati yok ettiler. 'Devlet aklı' denilen bir kavram vardı. Devlet aklını liyakatli memurlar oluştururdu. Siyaset kurumuna yol yöntem öğretilerdi. Öneri geldiği zaman öneriyi ölçerlerdi, biçerlerdi, tartarlardı. Devleti çürüttüler ve devlet aklı denilen kavram tümüyle bitti. Şahsım hükümetinin tek aklı var. Başka kimsenin aklı yok bu ülkede.''



Kılıçdaroğlu, daha önce uyarıda bulunduğunu anımsatarak, "Kriz kapıdayken sorumluluk hissederek 2018 yılının Ağustos ayından beri uyarıyorum. Neler yapılması gerektiğini söylüyorum. Madde madde açıklıyorum ama uyulmadı sonra kriz çıktı. 2020 yılında kriz buhrana dönüşmek üzereyken yine açıkladım; 'Yapmayın yanlış yapıyorsunuz' dedim ama yine dinlemedi" diye konuştu.



''TÜRKİYE'Yİ BU YANGINDAN ÇIKARMAK BİZİM TEMEL GÖREVİMİZDİR''



CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi zor tablodan çıkaracaklarını belirterek, "Bu tablodan bu yangın alanından Türkiye'yi, vatandaşı çekip çıkarmak bizim boynumuzun borcudur. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, 'Türkiye düzelir mi' diye. Evet, Türkiye düzelir, potansiyeli vardır. Şunu açıklıkla bütün vatandaşlarıma söylemek istiyorum; oy versin vermesin herkese söylemek istiyorum. Türkiye'yi krizden çıkaracak en yetkin kadrolar CHP çatısı altındadır. Dürüst, namuslu, çalışkan kadrolar, millet için hayatını feda edecek, emeğini alın terini feda edecek kadrolar CHP çatısı altındadır. Biz Kuva-i Milliyetçiyiz. Dolayısıyla bu yangından Türkiye'yi çıkarmak bizim temel görevimizdir, namus görevimizdir" dedi.



''SEÇİM YAPTIRMAK İÇİN ELİMDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIM''



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yaşananlara sebep olan temel unsurun yanlış siyaset olduğunu savunarak, şunları kaydetti:



"Bunu demokratik yollarla aşacağız, milletin iradesine başvurarak. Şimdi Erdoğan şahsım hükümetine ve onun şürekasına sesleniyorum; milletten neden korkuyorsun? Demokrasiden neden korkuyorsun? Sandıktan neden korkuyorsun? Yönetemiyorsun, yönetme gücünü kaybettin. Ne yaptığını bilmiyorsun. Danışacağın kimse kalmadı etrafında. Sandığı getir, demokrasilerde milletten kaçılmaz. Demokrasi varsa sandığı getireceksin. Niye milletten korkuyorsun? Sana oy veriyorlarsa çıkıp dersin ki 'Bak gördün mü Kılıçdaroğlu; sandık dedin getirdim, millet bana oy verdi'. Ben de o zaman saygı duyacağım ama şimdi korkuyorsun, kaçıyorsun. Niye korkuyorsun ve niye kaçıyorsun? Milletin iradesinden kaçılır mı? Getireceksin sandığı. Açıkça ifade ediyorum; seni ve şürekanı seçime zorlamak için ve seçim yaptırmak için elimden ne geliyorsa tüyü bitmemiş yetim için, işsizler için, evladı olan babalar iş bulamadığı için, evladının yüzüne bakamayan babalar için ne gerekiyorsa hepsi için yapacağım."

CHP, ERKEN SEÇİM ÇAĞRISIYLA BÜYÜKŞEHİRLERDE MİTİNGLER DÜZENLEYECEK

Toplantıda, erken seçim mitingleri düzenlenmesi kararı da alındı. Kılıçdaroğlu, ''Milletimize gideceğiz. 4 Aralık Cumartesi günü Mersin'deyiz'' dedi.