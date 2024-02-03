Kilise saldırısıyla bağlantılı 17 DAEŞ'li yakalandı

İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü DAEŞ üyesi 17 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalandı.

Kilise saldırısıyla bağlantılı 17 DAEŞ'li yakalandı
Kilise saldırısı hakkında en son ne biliyoruz?

Kilise saldırısı hakkında en son ne biliyoruz?

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'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen saldırıyla ilgili yeni bir operasyon yapıldı.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmalarında, terör örgütü 'in sözde Horasan Vilayeti'ne bağlı olarak 'ye yönelik faaliyet gösteren örgüt üyeleri tespit edildi.

Zanlıların, Santa Maria Kilisesi'ne saldırı gerçekleştiren failler ile bağlantılı oldukları belirlendi.

Şüphelilerin, gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 17 kişi çok sayıda örgütsel dokümanla yakalandı.

Kilise saldırısıyla bağlantılı 17 DAEŞ'li yakalandı - 1

MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonrası, geçen yıl aralık ayında, DAEŞ'in Türkiye'deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliği'ne yönelik eylem planlamaları engellenmişti.

KİLİSE SALDIRISINDA 25 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta ayin sırasında meydana gelen silahlı saldırıda Tuncer Cihan hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından başlatılan çalışma kapsamında 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 51 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerden olayla bağlantısı olmadığı belirlenen 23'ü işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

Soruşturma kapsamında yakalanan 9 zanlıdan 3'ü de işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderilmişti.

Silahlı saldırı olayına ilişkin aralarında 2 saldırganın da bulunduğu 25 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

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