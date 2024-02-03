Kilise saldırısıyla bağlantılı 17 DAEŞ'li yakalandı

MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonrası, geçen yıl aralık ayında, DAEŞ'in Türkiye'deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliği'ne yönelik eylem planlamaları engellenmişti.

KİLİSE SALDIRISINDA 25 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI



Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta ayin sırasında meydana gelen silahlı saldırıda Tuncer Cihan hayatını kaybetmişti.



Olayın ardından başlatılan çalışma kapsamında 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 51 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerden olayla bağlantısı olmadığı belirlenen 23'ü işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.



Soruşturma kapsamında yakalanan 9 zanlıdan 3'ü de işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderilmişti.

Silahlı saldırı olayına ilişkin aralarında 2 saldırganın da bulunduğu 25 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

