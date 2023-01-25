Kimliklendirilen evcil hayvan sayısı 1,5 milyonu aştı

Dünyanın en zengin evcil hayvanları (2022) Haberi Görüntüle

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik gereği, ev hayvanı sahiplerinin hayvanlarını en geç 31 Aralık 2022'ye kadar kimliklendirerek Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'nde (PETVET) kayıt altına aldırmaları gerekiyordu.



Sürenin daralması, yoğunluk yaşanması veya farklı sebeplerle karşılaşılan güçlükler nedeniyle mikroçip uygulamasında ve kayıt işlemlerinde karşılaşılabilecek güçlüklerin aşılabilmesi için ev hayvanı sahiplerinin 31 Aralık'a kadar Tarım ve Orman Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine "beyanname" ile müracaat etmeleri halinde, mikroçip uygulaması ve kayıt işlemi takip eden süreçte herhangi bir cezai işlem uygulanmadan tamamlanabilmesine imkan tanınmıştı.

28 GELİNCİK KİMLİKLENDİRİLDİ



Bu kapsamda 552 bin 127 beyanname alınırken, beyanname veren hayvan sahiplerine ait ev hayvanlarının kayıtlarının herhangi bir idari yaptırım uygulanmadan girilmesine devam ediliyor.

Söz konusu kayıtlarla bugüne kadar kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 1 milyon 584 bin 711'e ulaştı. Bunların 946 bin 296'sı kedi, 638 bin 387'si köpek ve 28'i gelinciklerden oluşuyor.



31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ise 855 bin 105'i kedi, 574 bin 240'ı köpek, 25'i gelincik olmak üzere toplam 1 milyon 429 bin 370 ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alınmıştı.