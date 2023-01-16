Kimyasal saldırı zanlısı: Küfür ediyordu, susturmak için yaptım

Konya'da eski nişanlısı Merve Küçüktekin'e (28) kimyasal madde atan zanlı mahkemede savunma yaptı.



Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Sabit Türk (24) katıldı.

Saldırı sonrası 4 kez yapılan ameliyat sonrası taburcu olan ve halen tedavisi devam eden Merve Küçüktekin de duruşmayada yer aldı.

Sabit Türk, Merve Küçüktekin ile 2019 yılında internet aracılığıyla tanıştıklarını belirtti.

Küçüktekin'in sosyal medya üzerinden kendisine hakaret ettiğini iddia eden Türk, "Bunun nedenini öğrenmek için görüşmek istedim. Evine gittim yoktu, geceyi arabada geçirdim. Ertesi gün gittiğimde kapıyı açtıktan sonra bana ve aileme küfür etti. Susturmak için bir anlık öfkeyle attım ve olay yerinden kaçtım" dedi.

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BANKA DEKONTU İLE KÜFÜR



Merve'nin kendisini sosyal medya hesaplarından engellediğini söyleyen Türk, "Merve beni her yerden engellediği için ben onun hesabına para göndererek iletişim kurmaya çalıştım. Kendisi bana küfür ettiği için dekont açıklamalarında küfür ettim" diye konuştu.



KİMYASAL MADDE TESPİT EDİLECEK



Merve Küçüktekin ise, daha önce polis ve savcılıkta verdiği ifadelerin doğru olduğunu söyleyerek şikayetçi olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, Küçüktekin'in üzerine atılan kimyasal maddenin yeniden tespit edilmesini isteyerek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı nisan ayına erteledi.

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NE OLMUŞTU?



Olay, 19 Haziran 2022 tarihinde Çumra ilçesi Bakkalbaşı Mahallesi 72125'inci Sokak'ta meydana geldi. Merve Küçüktekin'in evine gelen 1,5 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk, 'Su sayacına bakacağız abla' diyerek kapıyı açtırdı. Türk, pet şişe içindeki yanıcı kimyasal maddeyi Küçüktekin'e fırlattı. Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası otomobiliyle kaçan Türk, İzmir'deki birliğine dönerken, Ilgın ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ



Zanlı "Kasten yaralama" ve "canavarca hisle ve tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.