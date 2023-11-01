Kira artışını az bulan ev sahibi suyu kesti

YÜZDE 100 ARTIŞ TALEBİ



Kiracı Orhan Özeler yaklaşık 3 yıldır kiraladığı dairede yaşadığını belirterek, "Mülk sahibi bizden yüzde 100 oranında kira artışı talep etti. Biz de bunu kabul etmedik. Daha sonra bize tahliye davası açtı ancak kaybetti." dedi.



Ev sahibinin dairenin bulunduğu katta temizlik yaptırmadığını, apartmanın girişindeki fotoselli lambaları kapattırdığını ve suyu kestiğini iddia eden kiracılar, "Şu an evlerimizde su yok. Ne bulaşık ne de çamaşır yıkayabiliyoruz. Komşularımızdan kaplara doldurduğumuz suyla idare ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Binanın da otel ruhsatlı olduğunu öğrendiklerinin de altını çizen Özeler, "Burada toplam 24 daire var. Rezidans sahibinin istediği oranda kira artışı yapan dairelerde yaşayanlar su kullanabiliyor. Ancak ben yüzümü bile yıkayamıyorum." diyerek zor durumda olduklarını söyledi.

Bir diğer kiracı Arzu Özer ise "Bizden önce 2 bin 300 lira olan kira bedelini 4 bin 600 liraya, daha sonra da 10 bin liraya çıkarmamızı istediler." dedi.



Özer, hakkını sonuna kadar arayacağını da dile getirdi.