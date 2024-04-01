Kırıkkale  Seçim Sonuçları 2024: Kırıkkale Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Kırıkkale İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Kırıkkale seçim sonuçları verileri paylaşıldı. 2024 Türkiye yerel seçimlerinde Kırıkkale Belediye Başkanlığını CHP'den aday gösterilen AHMET ÖNAL kazandı. Peki, Kırıkkale Belediye başkanı kaç oy aldı, yüzde kaç oyla kazandı? İşte Kırıkkale Belediye başkan adayları ve aldıkları oy oranları..
Açılan Sandık: %100
CHP adayı AHMET ÖNAL: 49.90 - Yüzde 49.90
AK Parti adayı MEHMET SAYGILI 23.062- Yüzde 23.17
MHP adayı HARUN ULUSOY 19.064- Yüzde 19.15
Kırıkkale İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
31 Mart 2024 Kırıkkale seçim sonuçları, Kırıkkale ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.
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Kırıkkale ilçe ilçe seçim sonuçları:
Merkez Seçim Sonuçları
Bahşılı Seçim Sonuçları
Balışeyh Seçim Sonuçları
Çelebi Seçim Sonuçları
Delice Seçim Sonuçları
Karakeçili Seçim Sonuçları
Keskin Seçim Sonuçları
Sulakyurt Seçim Sonuçları
Yahşihan Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Kırıkkale Seçim Sonuçları Hangi Aday Önde?
Mehmet Saygılı Seçim Sonuçları
Yavuz Kuzucu Seçim Sonuçları
Mehmet Emin Yılmaz Seçim Sonuçları
Şerafettin Gürel Seçim Sonuçları
Tuğçe Sevil Seçim Sonuçları
Muhammet Ali Tekinay Seçim Sonuçları
Cahide Dorak Seçim Sonuçları
Emin Erkeç Seçim Sonuçları
Gülay Erdem Seçim Sonuçları
Dilara Kara Seçim Sonuçları
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KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖNAL KİMDİR?
Hukukçu, avukat, siyasetçi, XXVII. Dönem Kırıkkale Milletvekili. 1983, Kırıkkale doğumlu. Baba adı Ahmet, anne adı Zübeyde. 2005 yılında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kırıkkale’de serbest avukatlık yaptı. Kırıkkale Barosunda birçok komisyonda görev aldı. 2015-2018 yılları arasında CHP Kırıkkale İl Başkanlığı görevini yürüttü.
Ahmet Önal, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden XXVII. Dönem Kırıkkale Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. Millî Savunma Komisyonu Üyesidir. Orta düzeyde İngilizce bilen Önal, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Ahmet Önal, 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden XXVIII. Dönem Kırıkkale Milletvekili olarak Kırıkkale’de çalışmalarına devam etmektedir.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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