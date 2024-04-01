Kırıkkale  Seçim Sonuçları 2024: Kırıkkale Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Kırıkkale İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖNAL KİMDİR?

Hukukçu, avukat, siyasetçi, XXVII. Dönem Kırıkkale Milletvekili. 1983, Kırıkkale doğumlu. Baba adı Ahmet, anne adı Zübeyde. 2005 yılında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kırıkkale’de serbest avukatlık yaptı. Kırıkkale Barosunda birçok komisyonda görev aldı. 2015-2018 yılları arasında CHP Kırıkkale İl Başkanlığı görevini yürüttü.

