Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde çıkan yangında, arpa ve buğday ekili 500 dönümlük alan yandı.
Sulakyurt Barajı mevkisinde arpa ve buğday ekili tarlalarda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarmaya ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.
Kırıkkale'de 500 dönümlük ekili alan yandı
Anadolu AjansıTürkiye
Kırıkkale'de yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 500 dönümlük ekili alan zarar gördü.
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde çıkan yangında, arpa ve buğday ekili 500 dönümlük alan yandı.