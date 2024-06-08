Kırıkkale'de sağanak etkili oldu

Kırıkkale'de merkeze bağlı Yukarı Mahmutlar köyünde sağanak nedeniyle bir ev ve ahırı su bastı.

Kırıkkale'de sağanak etkili oldu

'de akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Yukarı Mahmutlar köyünde Bekir Karakoç'a ait ev ve ahırı su bastı.

Ahırda bulunan küçükbaş hayvanlardan birinin telef olduğu sağanak sırasında Karakoç, diğer hayvanları dışarı çıkarmayı başardı.

İhbar üzerine köye İl Özel İdaresi, Kırıkkale Belediyesi, AFAD ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Karakoç'un evinin bulunduğu bölgede temizlik çalışması yaptı.

İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili ve Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu da bölgeye giderek ekiplerden bilgi aldı.

Hafta sonu hava nasıl olacak? 18 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı: Sel ve su taşkınlarına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Hafta sonu hava nasıl olacak? 18 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı: Sel ve su taşkınlarına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'da 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi

Bursa'da 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi

Fatih'te metruk tarihi bina çöktü

Fatih'te metruk tarihi bina çöktü

Konya'da servis araçları çarpıştı: 7 yaralı

Konya'da servis araçları çarpıştı: 7 yaralı

Konya'da 2 kişi başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

Konya'da 2 kişi başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

Bolu'da minibüs takla attı: 1 ölü, 10 yaralı

Bolu'da minibüs takla attı: 1 ölü, 10 yaralı

FETÖ firarisi yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken İzmir'de yakalandı

FETÖ firarisi yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken İzmir'de yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...