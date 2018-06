Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ve Kırım Tatar Türklerinin lideri, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin düzenlediği iftar davetine katıldı.



Kırım Tatarlarının Türkiye'yi Türkiye yapan en müstesna kardeş, soydaş ve vatandaşlar olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, Kırım Tatarı kökenli vatandaşların ev sahipliğinde düzenlenen iftar sofrasında bir araya gelenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını iletti.



Çavuşoğlu, Anadolu topraklarının yüzyıllardır evlerinden ayrılmak zorunda kalan pek çokları gibi Kırım Tatarlarına da ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "Bugün burada bir kere daha memnuniyetle görüyorum ki Kırım'dan ayrı kalmak Kırım'dan kopmak anlamına gelmez. Sizler anavatandan uzak olsanız da Kırım'ı kalplerinizde ve aklınızda yaşatmaya devam ediyorsunuz." diye konuştu.



Geçmişte zor dönemlerden geçen Kırım Tatarlarının bugün de benzer sınamalarla karşı karşıya kaldığını belirten Çavuşoğlu, "Daha sürgünün, zorla göçün acısı ve yaraları kapanmadan şimdi de Kırım'ın illegal ilhakı... Zorluklar karşısında doğru bildiği yolda yürümekten vazgeçmeyen Kırım Tatar halkı bu dik duruşuyla bütün mazlum halklar için emsalsiz bir örnek teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu, hakkını onurla arayan Kırım halkının bugün verdiği mücadeleden de hak ettiği neticeyi alacağına şüphe olmadığını vurgulayarak, "Bu azimli ve inançlı mücadelenizde asla yalnız olmadınız bundan sonra da yalnız kalmayacaksınız. Türkiye her zaman Kırım Tatarı soydaşlarımızın yanında oldu." dedi.



"KIRIM'IN İLHAKINI TANIMADIK, TANIMAYACAĞIZ"



Türkiye'nin bütün kurumlarıyla özellikle illegal ilhaktan önce de Kırım halkının yanında olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Türkiye, nerede yaşarsa yaşasın Kırım Tatarlarının yanında oldu. Tıpkı Ahıska Türkleri gibi, tıpkı diğer mazlum halklar gibi, tıpkı Kırım Tatarlarıyla birlikte sürgüne gönderilen topluluklar gibi. Bundan sonra da Kırım Tatarlarının yanında olmaya devam edeceğiz. Kırım davasını hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Kırım'ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Çavuşoğlu, bazı Batılı ve Avrupalı ülkelerin Kırım'ı unutmaya başladığına dikkati çekerek, "Onlara şunu hatırlatıyoruz: Bugün Kırım'ı unutursanız yarın Ukrayna'nın başına herhangi bir şey gelirse bundan siz sorumlu olursunuz." diye konuştu.



Türkiye'nin, Kırım davasını Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi her uluslararası platformda gündeme getirmeye devam edeceğini söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Sevgili kardeşlerim, sosyal, dini, kültürel, maddi, manevi her türlü sıkıntınız karşısında her zaman çalabileceğiniz bir kapınız var, Türkiye var. Bu kapı size tarih boyunca açık olmuştur, ilelebet de açık olacaktır. Türkiye her zaman Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğünden yana olmuştur ve Ukrayna'nın egemenliğini desteklemiştir. Bu çerçevede yine Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız ve her platformda bunu dile getirmeye devam edeceğiz. Diğer yandan, Ukrayna'nın doğusundaki sorunun da bir an önce çözülmesini ve Ukrayna'nın istikrara kavuşturulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz, Ukrayna'ya verdiğimiz desteği sürdüreceğiz."



Çavuşoğlu, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanlığını Türk diplomat Ertuğrul Apagan'ın yürüttüğünü hatırlatarak, bu misyonun Apagan'ın başkanlığında zor şartlarda görevini en iyi şekilde gerçekleştirdiğini dile getirdi.



Ukrayna'nın hem Karadeniz'de hem de Doğu Avrupa'da kilit öneme sahip bir ülke ve Türkiye'nin stratejik ortağı olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, ülkenin demokrasi ve hukukun üstünlüğüne verdiği önem çerçevesinde gerçekleştirdiği reformların büyük bir memnuniyet ve takdirle karşılandığını söyledi.



Çavuşoğlu, Türkiye- Ukrayna arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek, bir sonraki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda, iki liderin başkanlığı ve huzurunda serbest ticaret anlaşmasını imzalayacaklarını kaydetti.



Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının 2016 yılında 700 binden 1 milyon 25 bine çıkarak yüzde 50 artış gösterdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, bu sayının geçen yıl ise 1 milyon 400 bini bulduğunu belirtti.



Çavuşoğlu, karşılıklı ziyaretlerin artmasındaki en önemli etkenin iki ülke vatandaşlarının pasaporta gerek duyulmaksızın kimlikle seyahat edebilmesi olduğunu dile getirdi.



Geçen üç yıldır, Ukrayna'da savaşta hayatını kaybedenlerin ailelerinin Antalya'da misafir edildiğini söyleyen Çavuşoğlu, gelecek yıllarda misafir edilen Ukraynalı sayısını artırmak istediklerini sözlerine ekledi.