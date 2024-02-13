Kırmızı akan Berdan Nehri normale döndü

Berdan Nehri Çamlıyayla bölgesi Toros Dağları'ndan doğup yine Çamlıyayla Cehennem deresi ve Kadıncık ırmağı olarak Tarsus 'un içinden geçtikten sonra Akdeniz'e dökülen bir akarsu.

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