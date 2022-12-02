Kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba tutuklandı

Kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba, Türkiye'ye getirilerek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "tehdit", "kaçakçılık", "basit yaralama", "kasten öldürme ve kasten yaralama" suçlarından aranan ve yurt dışında olduğu tespit edilen Serkan Akbaba'nın, hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonucu, Almanya'da yakalandığı bildirildi.



Açıklamada, Akbaba'nın, dün Interpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri tarafından, Almanya'nın Frankfurt şehrinde teslim alındığı belirtildi.



Akbaba daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.