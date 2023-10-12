2023 yılı kış lastiği uygulaması için tarih araştırmaları sürüyor. Kasım ayına kısa bir zaman kalması ve havaların iyice soğumasıyla birlikte don olayları yaşanacak ve araçlarda kış lastikleri güvenli sürüş için araçlara takılacak. Peki, kış lastiği ne zaman, hangi ayda takılacak? Kış lastiği uygulaması hangi araçlarda zorunlu?



KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?



Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır.



Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.



KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?



Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.



Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.



Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.