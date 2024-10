Kış lastiği takma uygulaması ne zaman başlayacak? (2024 kışlık lastik takma tarihleri)

2024 kış lastiği takma zorunluluğu için geri sayım başladı. Her yıl belirli tarihlerde sürücüler ve yolcuların güvenli seyahat etmesini sağlamak amacıyla uygulanan uygulamanın bu yıl hangi tarihlerde başlayacağı merak ediliyor. Peki, kış lastiği takma uygulaması ne zaman başlayacak?



KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?



Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır.



Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.