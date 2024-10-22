Kış lastiği takma uygulaması ne zaman başlayacak? (2024 kışlık lastik takma tarihleri)
Kış lastiği takma uygulamasının başlayacağı tarih, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araç şoförleri tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl belirli tarihlerde sürücüler ve yolcuları güvende tutmak amacıyla uygulamaya konulan "Kış lastiği uygulaması" için kısa bir süre kaldı. Peki, kış lastiği takma uygulaması ne zaman başlayacak?
2024 kış lastiği takma zorunluluğu için geri sayım başladı. Her yıl belirli tarihlerde sürücüler ve yolcuların güvenli seyahat etmesini sağlamak amacıyla uygulanan uygulamanın bu yıl hangi tarihlerde başlayacağı merak ediliyor. Peki, kış lastiği takma uygulaması ne zaman başlayacak?
KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır.
Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.
Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.
Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.
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