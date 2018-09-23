Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına ve çocuklara yönelik saldırılar konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, Milli Savunma Bakanlığı ile bir mutabakat yapıldığını söyledi.
Bakan Selçuk, 500 binin üzerinde ere, "Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele semineri" verileceğini anlattı.
40 ildeki seminerlerde, bedelli askerlik yapan tüm askerlere ulaşılacak. Ve kadın erkek eşitliği, erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele gibi konular anlatılacak.
Kışlada kadına şiddet eğitimi
NTV HaberTürkiye
Bedelli askerlik yapanlara, 21 günlük temel eğitim kapsamında, kadına yönelik şiddetle mücadele seminerleri verilecek.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına ve çocuklara yönelik saldırılar konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, Milli Savunma Bakanlığı ile bir mutabakat yapıldığını söyledi.