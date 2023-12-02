Kıvanç’ı döverek öldüren 5 çocuğa hapis istemi

ÖLÜM NEDENİ DARP SONUCU KAFA TRAVMASINA BAĞLI BEYİN KANAMASI



Cumhuriyet savcısı tarafından Kıvanç Uman’ın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame, Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın düzenlediği raporun da yer aldığı iddianamede, ölümün, darp sonucu künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması ve gelişen komplikasyonlar sonucu olduğu belirtildi.



Suç tarihinde 12-15 yaş grubunda bulunan Y.K., Y.S.K. ve A.B.K. hakkında düzenlenen Adli Tıp raporları kapsamında, sanıkların işledikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algıladıkları ve davranışlarını yönlendirme yeteneklerinin geliştiğinin tespit edildiği iddianamede belirtildi.



Cumhuriyet savcısı, suça sürüklenen çocuklar Y.K., H.M.K., Y.A.’nın Kıvanç Uman’ı döverek öldürdükleri, A.B.K. ve Y.S.K.’nin kavga sırasındaki söylemleriyle sanıkları yönlendirerek kasten öldürmeye azmettirdiklerini belirterek cezalandırılmalarını talep etti.



Savcı, tutuklu sanık Y.K.’nin kasten öldürme suçunu çocuğa karşı işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, alenen hakaret suçu işlediği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.



Y.K.’nin yaşı nedeniyle öldürme suçundan 15 yıla kadar, alenen hakaret suçundan ise 1 yıl 3 aya kadar cezalandırılması istendi.



İLK DURUŞMA 7 ARALIK’TA



Tutuklu sanıklar Y.A. ve H.M.K.’nin kasten öldürme suçunu çocuğa karşı işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, yaşlarının küçük olması nedeniyle 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarına, sanıklar A.B.K. ve Y.S.K.’nin ise çocuğun kasten öldürülmesi ve azmettirme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına, çocuk olmaları nedeniyle 15 yıla kadar hapis cezası almaları Cumhuriyet savcısı tarafından talep edildi.



Kıvanç Uman’ın darbedilerek öldürülmesi ile ilgili 5 sanık, 7 Aralık’ta, Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.