Kız arkadaşını dövüp aracını yayaların üzerine sürmüştü, tahliye oldu (Başsavcılık itiraz etti)

İstanbul Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların üzerine aracını sürüp 8 kişiyi yaralayan annesi hakim ve babası savcı olan Görkem Sertaç Göçmen'in (22) yargılanmasına devam edildi.



Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine karar verdi.

BAŞSAVCILIK'TAN TAHLİYEYE İTİRAZ

Göçmen'in tahliye edilmesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

32 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



2 Ekim 2018'de yaşanan olayla ilgili olarak hazırlanan iddianamede, Göçmen'in ''kasten öldürmeye teşebbüs'' suçundan 32 yıla hapsi isteniyor.