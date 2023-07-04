Kızamık vakalarında artış | Bakan Koca İstanbul'a dikkat çekti

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Artan vakalar, "kızamık salgını" iddiaları da beraber getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından hem bu iddialara yanıt verdi hem de kızamık aşısına yönelik uyarıda bulundu.

"Bir salgın durumu söz konusu değil, kontrol altında." diyen Sağlık Bakanı, tespit edilen tüm vakalar için gerekli tedavilerin yapıldığını ayrıca filyasyon çalışmalarını da son derece sıkı şekilde sürdüğünü belirtti.

VAKALARIN YÜZDE 86'SI İSTANBUL'DA

Göç nedeniyle birçok ülkede kızamık vakalarının arttığına dikkat çeken Koca, "Bizde de bölgesel, İstanbul ağırlıklı olmak üzere vakalar var. Vakaların yüzde 86 İstanbul'da." açıklamasında bulundu.