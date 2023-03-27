Kızılay Başkanı Kınık'tan çadır satışı açıklaması

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Mecliste kurulan Deprem Araştırma Komisyonunda sunum yaptı.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kınık'a Ahbap derneğine yapılan çadır satışı soruldu.



Kendisinin ve genel müdürün olaydan haberi olmadığını dile getiren Kınık, "Haberimiz olsaydı vermezdik çünkü dünyanın pek çok yerinde çadır bakıyorduk, kendi lojistiğimizle o çadırları bölgeye götürürdük." dedi.

Söz konusu 2 bin 50 çadırın Uluslararası Göç Kurumu için üretildiğini söyleyen Kınık, "Onlara gidecekti ama deprem olunca Ahbap isteyince iktisadi kuruluş satışını yapmış, bana sorsalar bunu yapmazdım." diye konuştu.

"NEFRET OBJESİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜK"

Kınık şöyle devam etti: Kamuoyunda oluşan haklı itiraz, Kızılay kendi deposunda olan çadırı götürüp vatandaşa sattığı şeklinde lanse edildiği için kamuoyunda itiraz oluşmuştur, çarpıtılmıştır. Vatandaşın bağışı ile yapılan çadır yoktur nefret objesine dönüştürüldük.

"PARA İLE KAN SATIŞI KANUNA AYKIRI"

5 yerden maaş aldığı iddialarını da yalanlayan Kınık, kan satışı iddiaları için ise şunları söyledi: "Kan alınıp satılamaz. Hizmet maliyetini SGK ödemektedir. Parayla kan kesinlikle satılamaz kanuna aykırıdır."

NEDEN İSTİFA ETMEDİ?

Milletvekilleri Kınık'a neden istifa etmediğini de sordu. Kınık, Kızılay'ın tüzüğüne dikkat çekti; "İstifa durumunda tüzük gereği 2 ay içinde genel kurula gidilmesi gerekir. Yönetim kurulunu istifa ederse, idari işlemler durur. 300 bin gönüllümüzün yönetilmesi kaotik duruma yol açar." ifadelerini kullandı.