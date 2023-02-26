Kızılay'dan Ahbap'a çadır satışı açıklaması

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kahramanmaraş merkezli depremler sürecinde Ahbap derneğine yapılan çadır satışıyla ilgili açıklama yaptı.



Kızılay Çadır ve Tekstil Şirketi'nin, Kızılay'ın bir iştiraki olduğunu belirten Kınık, Kızılay Çadır'ın öncelikli taahhüdünün Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde belirlenen asgari çadır stok seviyesini sağlamak olduğunu kaydetti.



Kınık, Kızılay Çadır'ın AFAD başta olmak üzere kamu kuruluşlarıyla uluslararası kuruluşların taleplerini de ürettiğini anlattı.



Satışlardan elde edilen gelirin Kızılay’a aktarıldığını belirten Kınık, Ahbap derneğine yapılan çadır satışına ilişkin de bilgi verdi. Kızılay'ın yurt dışı bir kuruluş için ürettiği logosuz 2 bin 50 çadırın afetin ilk günlerinde Ahbap'a maliyetine verildiğini, derneğin bu çadırları AFAD’ın gösterdiği yere sevk edip depremzedelerin hizmetine sunduğunu söyledi.



Kızılay Çadır'ın Ahbap derneğinden aldığı kaynağı, çadır hammadde tedariği için ayırdığını da belirten Kınık, üretilecek çadırların ücretsiz olarak depremzedelere dağıtılacağını kaydetti.

