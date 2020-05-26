KKTC'de salgınla mücadele: Başbakan Tatar NTV'ye konuştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, salgın dönemindeki başarılı grafiğiyle dikkat çekti.

Şimdi, turizmin normalleşmesi için adımlar atılıyor. Salgın sonrası dönemde Türkiye ile de önemli bir mali işbirliğine de gidilecek. Nasıl bir yol izlenecek, KKTC bu süreçte nasıl başarılı oldu?

NTV muhabiri Selim Sayarı merak edilen konuların ayrıntılarını KKTC Başbakanı Ersin Tatar'a sordu.

Başbakan Tatar'ın açıklamalarından satır başları;

Sınırların kapatılması salgınla mücadeleyi kolaylaştırdı. 30 bin test yapıldı. Tespit edilen 108 vakanın tamamı tedavi edildi. Yeni vaka yok.

KKTC salgınla mücadelede bir başarı örneğine imza attı. Virüsle mücadelede Güney'e göre bir başarı öyküsü yazdık.

Yurtdışındaki 2 bin vatandaşımızı getirdik hepsini karantinaya aldık.

Türkiye ile mali işbirliği bizim için her zaman önemli oldu. Türkiye'yle imzaladığımız protokolle ekonomimizi rahatlatacağız.

LİBYA İLE AKDENİZ'DE ANLAŞMA

Türkiye doğru noktayı çok iyi şekilde yakalamıştır. Türkiye'nin bu hamlesi bizi bölgede çok rahatlattı. Anlaşma sayesinde bölgedeki esas oyuncu haline geldik.

AKDENİZ'DE TÜRKİYE KARŞITI İTTİFAK

Hukuğa dayanmayan oluşum başarısızlığa mahkumdur.

TÜRKİYE'DEN KKTC'YE YARDIM KÖPRÜSÜ | VİDEO