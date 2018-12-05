KKTC'de iki gündür etkili olan yağış sonrası su baskınları meydana geldi. KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi halka dikkatli olmaları çağrısında bulunarak şu açıklamayı yaptı:

"Sel-su baskını olması halinde evlerinde elektrikli cihaz kullanılmaması, elektrik şalterlerinin derhal kapatılması gerekiyor. Vatandaşların, zorunlu olmadıkça evlerden ayrılmaması, gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması; trafiğe çıkılması halinde trafikte araçları ile risk teşkil edebilecek su veya çamur birikintilerine girilmemesi gerekiyor"



OKULLAR TATİL EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklama ile okulların kötü hava şartları nedeniyle tatil edildiğini duyurdu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi rektörlüğü de; yaptığı açıklamada eğitime bir gün ara verdiklerini bildirdi.

