Koca: Türkiye'de Corona virüsü tanısı olan hasta yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 12.00'de Corona Virüs konusundaki güncel gelişmeler ve Çin'den tahliye edilen vatandaşlar hakkında açıklama yapıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çin'den gelen tüm uçuşlarda yolcular termal kameralarla taranıyor. Şu ana kadar 13 bin yolcu tarandı ve herhangi bir şüpheli vakaya rastlanmadı. Türkiye'de Corona virüsü tanısı olan hasta yok" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Wuhan'dan Türkiye'ye getirilenlerle ilgili yaptığı açıklamada, "32'si Türk 42 kişi muayene edildi, hastalık belirtisi yok. 42 kişi 14 gün gözetim altında kalacak" şeklinde konuştu.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Corona Virüs Bilim Kurulu, saat 10.00'da Sağlık Bakanlığında toplandı.



Dün de toplanan Bilim Kurulu'nun ardından açıklama yapan Fahrettin Koca, 34 Türk vatandaşın Çin'den ülkeye getirileceğini belirterek, ''Wuhan kentinde ikamet eden hiçbir şekilde hastalık şüphesi olmayan vatandaşlarımız var. Onları orada bırakarak vatandaşlarımızı riske atamayız. Uçak indiğinde de 14 gün gözlem altında tutulacak. Kullanmadığımız bir hastaneyi bu süreçte kullanır hale getirdik. Ve bu hastane de tekrar kullanılmayacak bir hastane olacak'' dedi.