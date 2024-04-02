Kocaeli Körfez'de seçim sonuçlarına itiraz reddedildi

"HİÇBİR MÜCADELEDEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"



Milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri ve avukatlar ile ilçe seçim kuruluna giden CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İl Seçim Kurulu'na giderek itiraz dilekçesini sunacaklarını duyurdu.



Sarı, paylaşımında, "Körfez İlçe Seçim Kuruluna yaptığımız itiraz reddedildi. Her ne olursa olsun halkımızın seçim iradesinde şaibelere yer bırakmayacağız. Bunun için de yarın İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçemizi sunacağız. Hakkımız olanı almak için hiçbir mücadeleden geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin