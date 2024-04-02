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Kocaeli Körfez'de seçim sonuçlarına itiraz reddedildi

Kocaeli'de resmi olmayan sonuçlara göre 1395 oy farkla belediye başkanlığını AK Parti'nin kazandığı Körfez ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), sandıkların tamamına itiraz etti. İtirazları değerlendiren İlçe Seçim Kurulu oyların yeniden sayılması talebini reddetti. CHP, kararı İl Seçim Kuruluna taşıyacak.

Kocaeli Körfez'de seçim sonuçlarına itiraz reddedildi
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti adayı Şener Söğüt, kesin olmayan sonuçlara göre, en yakın rakibi ’li Tayfun Balıkçı’nın önünde 1395 oy farkla seçimi kazanıp, belediye başkanı oldu.

CHP, sonuçların açıklanmasının ardından ilçedeki 399 sandığın tamamına itiraz etti.

Toplam 5 bin 73 oyun geçersiz sayıldığı ilçede İlçe Seçim Kurulu itirazları değerlendirip, reddine karar verdi.

Kocaeli Körfez'de seçim sonuçlarına itiraz reddedildi - 1

"HİÇBİR MÜCADELEDEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri ve avukatlar ile ilçe seçim kuruluna giden CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İl Seçim Kurulu'na giderek itiraz dilekçesini sunacaklarını duyurdu.

Sarı, paylaşımında, "Körfez İlçe Seçim Kuruluna yaptığımız itiraz reddedildi. Her ne olursa olsun halkımızın seçim iradesinde şaibelere yer bırakmayacağız. Bunun için de yarın İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçemizi sunacağız. Hakkımız olanı almak için hiçbir mücadeleden geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

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