Kocaeli'de 3 katlı binada yangın: Ev sahibi yaralandı

Kocaeli'de Yeniyalı Mahallesi Bağ Sokak'taki Cengiz Şencan’a ait 3 katlı binanın çatısında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatıdan yükselen alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Binanın yanındaki apartmanlarda bulunanlar tedbir amaçlı dışarıya çıktı. Ekipler yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle çatı küle dönerken, evin 3'üncü katında da hasar oluştu.

Yangını söndürmeye çalışırken vücudunda yanıklar oluşan Şencan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

VİDEO:YANGINDAN ETKİLENEN HAYVANLAR İÇİN SEFERBERLİK