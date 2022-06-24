Kocaeli'de 3 katlı binada yangın: Ev sahibi yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangını söndürmeye çalışırken yaralanan ev sahibi Cengiz Şencan, tedaviye alındı.

Haberler - DHA 24.06.2022 - 12:02

Kocaeli'de 3 katlı binada yangın: Ev sahibi yaralandı

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'de Yeniyalı Mahallesi Bağ Sokak'taki Cengiz Şencan’a ait 3 katlı binanın çatısında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatıdan yükselen alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Binanın yanındaki apartmanlarda bulunanlar tedbir amaçlı dışarıya çıktı. Ekipler yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

nedeniyle çatı küle dönerken, evin 3'üncü katında da hasar oluştu.

Yangını söndürmeye çalışırken vücudunda yanıklar oluşan Şencan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülerek tedaviye alındı. 

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