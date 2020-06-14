Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı

Kocaeli'de ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Dilovası ilçesi Mimarsinan Mahallesi Elmacık Dere mevkisinde pozitif vakalar tespit edildi.



Test sonucu pozitif çıkan bazı kişiler tedavi altına alındı.



Kaymakamlık tarafından, Elmacık Dere mevkisinde 14 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

''ASKER UĞURLAMASINDA BULAŞTIĞI HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"

Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Alaattin Durmuş, bir fabrikada çalışan kişi ile eşi ve çocuklarında Covid-19 görülmesi üzerine Kaymakamlık kararıyla Elmacık Dere mevkisinde 14 gün süreyle karantina uygulandığını söyledi.



Bazı medya organlarında corona virüsün asker eğlencesinde bulaştığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını aktaran Durmuş, "Corona virüsün asker uğurlamasında bulaştığı haberleri doğru değil, eğlence falan olmadı. 5-10 genç sadece kendi aralarında askeri terminale götürmüşler. Yemek verme, eğlence yapmak için 100-150 kişi bir araya gelinmedi. Fabrikada çalışan bir vatandaşımıza corona virüs bulaşmış, o da ailesine bulaştırmış. Şu an ailesiyle hastanede karantinaya alındı. Kaymakamımız da tedbir amaçlı karantina uygulamıştır" diye konuştu.