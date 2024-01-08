Kocaeli’de hırsıza balkonda suçüstü

M.S. ve R.B.’nin daha önce de 3 evden daha hırsızlık yaptıkları tespit edildi.



Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliye binasına getirildikleri sırada R.B., el hareketi yaptı. M.S. ise “Akıllı olun, yalan yanlış yazmayın.” diyerek bağırdı.