Kocaeli’de hırsıza balkonda suçüstü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 ayrı evden hırsızlık yapan ve 4’üncü eve girerken yakalanan M.S. ile ona gözcülük yapan R.B. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli’de hırsıza balkonda suçüstü

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’de 3 evden yapan şüpheliler, son işlerinde yakalandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında İzmit ilçesi eski İstanbul yolunda meydana geldi. Bir kişinin apartmanın 1’inci katındaki balkona tırmandığını görenler, polise ihbarda bulundu.

Polis, hırsızlık amaçlı eve girmeye çalışan M.S.’yi balkonda yakaladı. M.S.’ye gözcülük yapan R.B. de polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli’de hırsıza balkonda suçüstü - 1

M.S. ve R.B.’nin daha önce de 3 evden daha hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliye binasına getirildikleri sırada R.B., el hareketi yaptı. M.S. ise “Akıllı olun, yalan yanlış yazmayın.” diyerek bağırdı.

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