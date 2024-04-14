Kocaeli'de hırsızlık yaptı, İstanbul'da yakalandı

Kocaeli'de alışveriş merkezlerinden hırsızlık yapan zanlı İstanbul'da yakalandı

Kocaeli'de hırsızlık yaptı, İstanbul'da yakalandı

'de bir kişi alışveriş merkezinde hırsızlık yaptı. 

Hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Gebze ve Başiskele ilçelerinde alışveriş merkezlerindeki iş yerlerinden ürün hırsızlığı yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen zanlı A.A, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Halk otobüsünde panik anları: Yolcular hızla aracı terk etti

Halk otobüsünde panik anları: Yolcular hızla aracı terk etti

Haberi Görüntüle

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...