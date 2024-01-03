Kocaeli’de işçi servisi kaza yaptı: 3 yaralı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kocaeli’de işçi servisi kaza yaptı: 3 yaralı

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’de işçileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı.

Kaza, Çayırova Çevreyolu’nda Akse Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.E. yönetimindeki 41 P 1045 plakalı işçi servisi ile A.M. idaresindeki 35 MA 3462 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle serviste bulunan 3 işçi yaralandı.

Kocaeli’de işçi servisi kaza yaptı: 3 yaralı - 1

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan işçileri ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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