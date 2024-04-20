Kocaeli’de masaj salonuna fuhuş baskını

Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki bir masaj salonuna fuhuş baskını yapıldı. Baskında yabancı uyruklu 8 kadın gözaltına alındı.

Kocaeli’de masaj salonuna fuhuş baskını

’de masaj salonuna fuhuş baskını yapıldı.

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pirireis Mahallesi Tuzla Caddesi’ndeki bir otelin giriş katında bulunan masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Masaj salonuna yapılan baskında fuhuş yaptıkları belirlenen Kenya, Nepal, Özbek, Türkmenistan, Tayland ve Güney Afrika uyruklu 8 kadın gözaltına alındı.

Kocaeli’de masaj salonuna fuhuş baskını - 1

Kadınların masaj salonunda kaçak olarak çalıştırıldığı belirlendi.

Kadınların İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sonrası sınır dışı edileceği bildirildi.

Masaj salonunu işletenler hakkında da soruşturma başlatıldı.

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