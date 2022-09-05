Kocaeli'de otomobilden fırlayan teker polis motosikletine çarptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, rampa çıkan otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 yunus polisi hastaneye kaldırıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.09.2022 - 06:09

Kocaeli'de otomobilden fırlayan teker polis motosikletine çarptı

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Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Caddesi'nde rampa çıkan Ahmet B'nin kullandığı otomobilin sol ön tekeri, bilinmeyen bir nedenle fırlayarak arkadan gelen M.T. idaresindeki polis motosikletine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosikletteki yunus polisleri M.T. ve M.A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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