Kocaeli'de tersane yangını | 10 işçi hastanelik oldu

Kocaeli'de tersanede bulunan bir yatta yangın çıktı. Dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kocaeli'de tersane yangını | 10 işçi hastanelik oldu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir tersanedeki yatta çıkan yangında dumandan etkilenen 10 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Sepetlipınar Mahallesi'ndeki tersanede bir yatın yalıtım malzemeleri bulunan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere müdahale eden işçiler, yangını söndüremeyince durumu itfaiyeye verdi.

Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen 3 işçi 112 Acil Servis ekiplerince, 7 işçi de şirketin aracıyla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavileri süren işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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