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Kocaeli'de vahşet: Abisinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde abisi Murat P.'yi boğazını keserek öldüren zanlı Mert P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de vahşet: Abisinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Erenler Mahallesi Tunalı Sokak’taki 5 katlı binanın 5’inci katındaki dairede meydana geldi.

Birlikte alkol içtikleri iddia edilen Mert P. (33) ile abisi Murat P. (45) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mert P. bıçakla abisi Murat P.'nin boğazını kesti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Mert P. ve olay esnasında evde bulunan annelerini gözaltına aldı.

Kocaeli'de vahşet: Abisinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı - 1

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırılan Murat P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Mert P. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mert P. ile abisi Murat P. arasında husumet bulunduğu öğrenildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlı Mert P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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