Köfteciyi vuran eski ortağı çıktı

Kocaeli’de köfteci dükkanı işletmecisi Hakan Sayanoğlu’nu vuran kişi eski ortağı B.G. çıktı. Polis tarafından yakalanan B.G. gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Sayanoğlu’nun tedavisi sürüyor.

Köfteciyi vuran eski ortağı çıktı

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’de köfteci dükkanı işletmecisine düzenlendi.

Olay, dün akşam saatlerinde, İzmit ilçesine bağlı Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda meydana geldi.

Dükkanın işletmecisi Hakan Sayanoğlu, eski ortağı B.G. ile alacak nedeniyle tartıştı. B.G., Sayanoğlu’nu pompalı tüfekle bacağından vurup kaçtı.

Silah sesini duyanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Köfteciyi vuran eski ortağı çıktı - 1

Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Sayanoğlu’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheli B.G.’yi yakalayıp gözaltına aldı. B.G.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, B.G.’nin olaydan kısa süre önce Hakan Sayanoğlu’nu telefonla arayıp tehdit ettiği ve Sayanoğlu’nun da olay sırasında şemsiyeyle pompalı tüfeğe engel olmaya çalıştığı öğrenildi.

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