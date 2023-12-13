Köfteciyi vuran eski ortağı çıktı

Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.



Sayanoğlu’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Polis, kaçan şüpheli B.G.’yi yakalayıp gözaltına aldı. B.G.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Bu arada, B.G.’nin olaydan kısa süre önce Hakan Sayanoğlu’nu telefonla arayıp tehdit ettiği ve Sayanoğlu’nun da olay sırasında şemsiyeyle pompalı tüfeğe engel olmaya çalıştığı öğrenildi.