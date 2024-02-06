Kombilerin içinden esrar çıktı

Bingöl’de uygulama noktasında durdurulan otobüste, uyuşturucu araması yapıldı. Aramada, kombilerin içine gizlenmiş 21 kilogram esrar ele geçirildi.

Kombilerin içinden esrar çıktı

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’de polis, durdurulan yolcu otobüsünün bagajındaki kombilerin içerisinde 21 kilogram esrar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsün bagaj kısmında yapılan arama sırasında arama köpeğinin tepki vermesi üzerine 2 kutuda yer alan kombiler kontrol edildi.

Kombilerin içinden esrar çıktı - 1

Kombilerin kasalarına gizlenmiş 30 paket halinde 21 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonda, bir şüpheli uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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