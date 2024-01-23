KOMEK başvuruları başladı: 2024 KOMEK kayıt başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

2024 KOMEK kayıt başvurusunun nasıl yapılacağı, kayıt yaptırmak isteyen birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Meslek edindirme kursu olan KOMEK birçok kişiye yeni dönemde yeni kapı aralayacak. Peki, KOMEK kayıt başvurusu nasıl ve nereden yapılır?



KOMEK KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde (ASEM) yeni dönem kayıtları başlıyor.



Yetişkinler için güz döneminde hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimle hizmet verecek KOMEK ve ASEM’e başvurular 23 Ocak’ta başladı.

Başvurular 5 Şubat tarihine kadar “konya.bel.tr” ve “komek.org.tr” adreslerinden yapılabilecek.



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EĞİTİMLER NELER?



Başvuru yapmak isteyen adaylar belirlenen tarihlerde müracaatlarını ileterek KOMEK, ASEM, UZEM, spor, mesleki eğitim, yüzme, hobi eğitimlerine katılabilirler.