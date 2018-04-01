NTV

Komutanlardan Hatay'daki birliklerde inceleme

Anadolu Ajansı

Türkiye
hulusi akar hatay denetim.jpg

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Hatay ve İskenderun'da birlikleri denetliyor. Akar'a Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanı da eşlik ediyor.

Son dakika haberi! Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla Hatay ve İskenderun'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar'a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik ediyor.

ETİKETLER



NTV'DE ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin